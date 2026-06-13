Денят, в който България направи исторически компромис
Задава ли се кабинет Димитър Попов 2
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Задава ли се кабинет Димитър Попов 2
Положението с летния сезон е много тежко, каза Димитър Попов
Близките на Димитър Попов благодариха на парламентарния шеф Цецка Цачева, премиера Бойко Борисов и президента Росен Плевнелиев. Приемете нашата дълбок...
С минута мълчание в памет на бившия министър-председател Димитър Попов (1990-1991) започна заседанието в парламента. „Неслучайно кабинетът, който той...
Последно сбогом с бившия премиер Димитър Попов ще си вземат в сряда неговите близки, колеги- юристи, политици и граждани. Изпращането е от 11.30 часа...
Димитър Попов - министър-председателят на България в правителството, управлявало, страната от 20 декември 1990 година до 8 ноември 1991 година, е почи...
Върховният касационен съд (ВКС) потвърди отнемането на 124 810 лв. от Димитър Попов. Това е едно от първите дела с висок обществен интерес на Комисият...