Всичко за Димитър Попов

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Почина Димитър Попов

Почина Димитър Попов

Димитър Попов - министър-председателят на България в правителството, управлявало, страната от 20 декември 1990 година до 8 ноември 1991 година, е почи...

05 декември | 19:18
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