Тайната на тандема им: Цветанка Ризова призна за Димитър Цонев
Мечтаела да е актриса, н едно нещо я спира
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Мечтаела да е актриса, н едно нещо я спира
В началото след смъртта на съпруга си е търсела утеха най-вече в спомените и сънищат
Тя изригна мощно в социалните мрежи
Написа ги по повод годишнината от смъртта на Димитър Цонев
Студио 6 на Българската национална телевизия, от което се излъчват емисиите "По света и у нас", вече носи името на журналиста Димитър Цонев, който поч...
По молба на семейството хората пристигаха без цветя Десетки гълъби излетяха в небето над "Свети Седмочисленици", сякаш да ескортират душата на Митко...
Дни преди да навърши 57 години почина известният журналист от БНТ Димитър Цонев. Десет дни лекарите се бориха за живота му във Военномедицинска академ...
Татко е на едно по-хубаво място. Това каза в интервю за предаването „Тази сутрин" дъщерята на журналиста Димитър Цонев – Десислава Цонева. Димитър Цо...
Димитър Цонев-младши, синът на журналиста Димитър Цонев, който почина вчера след тежък инсулт, написа в личния си профил във Фейсбук дълъг пост, в кой...
БНТ почита паметта му със златни кадри на журналиста Известният тв водещ си отиде на 57 години след тежък инсулт Известният телевизионен журналист Д...
Почина известният телевизионен журналист Димитър Цонев. Преди броени дни Цонев беше приет в реанимацията на Военно медицинска академия с тежък инсулт...
Състоянието на телевизионния водещ Димитър Цонев е тежко. Това е коментирал пред журналисти началникът на Военномедицинска академия професор Николай П...
Масивен инсулт повали топжурналиста от БНТ, във Военна болница дават шанс Известният телевизионен водещ Димитър Цонев е в реанимацията на Военна болн...
"Благодаря, БНТ! Благодаря, Митко Цонев! Благодаря на екипа и на всички, които ме посрещнаха и показаха своето уважение!". Това написа Лили Иванова в...
Димитър Цонев, едно от емблематичните лица на БНТ, се завръща на "Сан Стефано". От понеделник, 31 март, той ще води публицистичното предаване "Още от...
София. Водещият на "Лице в лице" Димитър Цонев напуска бТВ, потвърдиха за Стандарт Нюз източници от телевизията. Цонев си тръгва заедно с продуцента н...
Отдавна, преди нашите деди да имат календари, часовници и всякакви техники, годината се е разделяла на две - от Гергьовден до Димитровден и от Димитро...