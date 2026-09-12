Всичко за Димитър Цонев

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Сбогуваме се с Димитър Цонев

Сбогуваме се с Димитър Цонев

Дни преди да навърши 57 години почина известният журналист от БНТ Димитър Цонев. Десет дни лекарите се бориха за живота му във Военномедицинска академ...

27 август | 9:15
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Почина Димитър Цонев

Почина Димитър Цонев

Почина известният телевизионен журналист Димитър Цонев. Преди броени дни Цонев беше приет в реанимацията на Военно медицинска академия с тежък инсулт...

23 август | 13:27
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