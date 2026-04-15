Вдовицата на Митко Цонев с емоционално признание

Мариана Цонева признава, че години след смъртта на съпруга си Димитър Цонев продължава да го вижда в сънищата си – винаги усмихнат и щастлив.

След тежката загуба именно децата ѝ – Деси и Димитър-младши, както и внуците Янчо и Бианка-Димана, са били хората, които са ѝ помогнали да продължи напред.

"Пагубно е да се заровиш в тъгата", казвала е Мариана, която днес зрителите гледат заедно с дъщеря си в предаването Моята кухня е номер 1, пише "Минаха години".

Тя признава, че в началото след смъртта на съпруга си е търсела утеха най-вече в спомените и сънищата.

Димитър Цонев ѝ се явявал винаги широко усмихнат – такъв, какъвто е бил в последните дни от семейната им ваканция в Евксиноград.

Първоначално той отдава неразположението на умора и на виното от предната вечер, но състоянието му рязко се влошава още същия ден.

Мариана първа предполага, че може да става дума за аневризма, защото майка ѝ е била хирург и я е научила да разпознава подобни симптоми. Въпреки това Димитър Цонев не отива веднага на лекар.

По-късно е извикана линейка, а журналистът изпада в безсъзнание още при пристигането си във Военномедицинска академия. Той е поставен в изкуствена кома, но седмица по-късно умира на 56-годишна възраст.

Само два месеца преди това лекарите му били казали, че е в отлично здраве.

Димитър Цонев остава една от емблематичните фигури на Българска национална телевизия и водещ на "По света и у нас".

