Всичко за Диги

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Укрепват диги на река Струма

Укрепват диги на река Струма

Благоевград. Нивото на реките в община Струмяни пада, но превантивно работници продължават да укрепват дигите на река Струма. Кметстово и звеното по б...

04 февруари | 9:40
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Преглеждат дунавските диги

Преглеждат дунавските диги

Видин. През последните дни нивото на Дунав падна под 3 м. В момента реката не крие риск за крайбрежното население и земеделските земи. Но април и май...

17 април | 11:17
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Дунав мина 8 метра

Дунав мина 8 метра

Лом. Дунав мина критичните 8 метра, съобщиха от пункта за измерване на реката при Лом. В неделя сутринта хидрометеоролозите са измерили 803 см при гра...

14 април | 13:38
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