Скъсаха се четири диги на реки в Пазарджишко
Бедствено положение в част от общината Четири диги по реките Тополница и Луда Яна около Пазарджик са се скъсали. Това, което наложи обявяването на бе...
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Бедствено положение в част от общината Четири диги по реките Тополница и Луда Яна около Пазарджик са се скъсали. Това, което наложи обявяването на бе...
Благоевград. Нивото на реките в община Струмяни пада, но превантивно работници продължават да укрепват дигите на река Струма. Кметстово и звеното по б...
Пазарджик. Кметът на Пазарджик Тодор Попов ще обяви частично бедствено положение в града на територията, в която река Тополница се влива в Марица. Пр...
Нивото на река Дунав при Видин е 816 см, или с 6 см покачване за последното денонощие. При Ново село нивото на реката е 748 см, покачването е с 10 см...
Видин. През последните дни нивото на Дунав падна под 3 м. В момента реката не крие риск за крайбрежното население и земеделските земи. Но април и май...
Местните хора ползвали укрепените участъци за пътища
София. Урбанизацията на крайречните райони и строителство на неправилно оразмерени диги са сред предпоставките, многократно повишаващи опасността от н...
Десетки евакуирани, след като река Елба изля гнева си
Будапеща. Дигите в Будапеща устояха на рекордния прилив на Дунав и унгарската столица избегна сериозни щети. След като достигна 8,91 м в нощта срещу п...
Вълната се движи с 5 км в час, от Железни врата до Лом и трябват 38 часа.
Лом. Дунав мина критичните 8 метра, съобщиха от пункта за измерване на реката при Лом. В неделя сутринта хидрометеоролозите са измерили 803 см при гра...