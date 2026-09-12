Кобрата яде бургери с Чисора, поиска от него нещо лудо
Британецът посети щаба на българина, поговори с Кубрат и брат му Тервел
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Британецът посети щаба на българина, поговори с Кубрат и брат му Тервел
Българският боец на ринга загуби с неединудушно съдийско решение 1:2 гласа
Маркъс Макдонъл се прочу през тази година с доста спорни отсъждания
Българинът пя със 7000 "Мила родино", след като си върна европейската титла Най-добрият български боксьор Кубрат Пулев разби британеца Дерек Чисора н...
Не бях на себе си по време на целия мач. Вчера съм стояла права с пулс 180 през цялото време. Това заяви Андреа пред "120 минути" по повод мача на Коб...
Българинът Кубрат Пулев победи Дерек Чисора с 2:1 съдийски гласа в двубоя за европейската титла и елиминационен мач за световната купа на IBF. Кобр...
Кубрат Пулев заяви, че не очаква мачът му срещу Дерек Чисора да бъде от най-красивите боксови мачове. "Пожелавам на всички зрители приятен мач, макар...
Сериозни санкции грозят Кубрат Пулев и Дерек Чисора след скандала, който се случи по време на официалния кантар преди двубоя, когато човек от щаба на...
Дерек Чисора призна, че "е полудял", след като бе ударен с пластмасова бутилка по време на кантара преди тазвечешния двубой за Европейската титла по б...
Световният шампион по бокс в тежка категория Тайсън Фюри заяви, че не вижда как Дерек Чисора ще може да победи Кубрат Пулев в боксовия мач между двама...
Със свада и скандали приключи тегленето на кантара преди утрешния боксов мач между българина Кубрат Пулев и британеца Дерек Чисора. Двамата ще изляза...
Чисора полудя от удар с бутилка в главата Кубрат Пулев реши да се разсее за миг от вулгарните провокации на Дерек Чисора, с който тази вечер ще се би...
Смъртни заплахи и меле нажежиха до червено обстановката преди двубоя между Кубрат Пулев и Дерек Чисора. Срещата ще се играе в събота в Хамбург. Британ...
Кубрат Пулев заяви, че той трябва да прекрати боксовата кариера на Владимир Кличко. Родният боксьор демонстрира голямо самочувствие по време на срещат...
Треньорът на Кубрат Пулев Ули Вернер предупреди, че предстоящият съперник на българина Дерек Чисора ще бъде много опасен. В същото време словесните пр...
Живееш в стъклена къща, а искаш да хвърлям камъни по нея, избухна Кобрата Кубрат Пулев избухна срещу нападките на Дерек Чисора. Кобрата отново използ...
Най-добрият роден боксьор Кубрат Пулев ще трябва да изчака повечко, за да получи мечтания втори шанс да стане световен шампион по бокс в тежка категор...
Кубрат Пулев има за цел да пребие своя съперник Дерек Чисора на 7-и май в Хамбург. На официалната страница във Фейсбук техният тим от "Зауерланд" пока...
"Зауерланд" призна, че работи за мач на Пулев в София Ще бъде като кланица, от която аз ще изляза победител, закани се Дел Бой Кубрат Пулев и Дерек...
Кубрат Пулев коментира на пресконференция в София очакванията си от предстоящия мач за европейската титла срещу Дерек Чисора. Българският боксьор очак...