Мълния! Стотици хиляди кеш хванати в домовете на "герои" от аферата "Боташ"
Росен Христов и Деница Златева кътали "бели пари за черни дни"
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Росен Христов и Деница Златева кътали "бели пари за черни дни"
С решение на СД на „Булгаргаз“ ЕАД
България е в много добра позиция от всички страни в ЕС
Обсъдиха колко ще струва газът
Ако следим борсовите индекси, цената за февруари би трябвало да е по-ниска
Хранилището в Чирен е запълнено на 90% и количествата газ за следващата зима са осигурени
Шефката на "Булгаргаз" подчерта, че новите ниски цени се дължат на отстъпките, които са постигнати
Ще осигурим достатъчно природен газ, че ако нямаме руски газ да не изпадаме в недостиг
Деница Златева с важни подробности
"Булгаргаз" не може по закон да спре подаването на газ към топлофикационните дружества
Таско Ерменков с остър коментар
Все още смяната не е вписана от съда и не е валидна
Иван Тупчийски обаче запазва поста си на председател на съвета на директорите
Поводът за острата реакция е медийно участие на депутата от гражданската квота на левицата Велизар Енчев
Това трябва да бъде сблъсък на идеи, казва членът на Изпълнителното бюро на БСП
От 1 февруари започват номинациите за евродепутати в основните партийни организации на БСП, те трябва да бъдат потвърдени от партийните конференции и...
ГЕРБ: Не се връщаме в парламента под чужд натиск