Добрич тества детските градини за работа с делегиран бюджет
Община град Добрич подготвя разчетите и проекта за бюджет за следващата година, като ще тества целодневните детски градини за работа с делегиран бюдже...
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Община град Добрич подготвя разчетите и проекта за бюджет за следващата година, като ще тества целодневните детски градини за работа с делегиран бюдже...
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