Крайният срок за получаване на декодери изтича днес
Право на декодер имат около 210 хил. души
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Право на декодер имат около 210 хил. души
Ще помогнем на хората без сигнал, обеща транспортният министър Данаил Папазов
Още няма данни колко души в страната остават без сигнал
София. Сбогом на аналоговата телевизия. В полунощ на 30 септември започва да се излъчва само цифров сигнал. Предавателят на аналоговия в София ще бъде...
Берковица. Общината в Берковица няма да остави нито един човек без телевизия след преминаването към цифров сигнал, съобщиха от екипа на кмета Димитран...
При 80 на сто от зрителите няма да има промяна
София. Аналоговият телевизионен сигнал ще бъде спрян в 00.00 часа на 30 септември 2013 г., реши Органът по цифрова телевизия. Това съобщиха от пресцен...
Бургас. Бургаски търговци се хванаха за главите покрай наплива на хора, желаещи да купят декодери заради цифровизацията. Така недоразбрали нашенци сът...
Враца. Луди пари се харчат за реклама на цифровизацията в медиите. Така възкликна във Враца депутатът от Коалиция за България Минчо Минчев, който е и...
София. Българите ще гледат безплатна цифрова телевизия на стъпки. Причината е, че в момента тече конкурс за избор на втората фирма, която трябва да до...
Кърджали. От днес в две от общините на Кърджалийско - Кирково и Крумовград - започва раздаването на ваучери за декодери за цифрова ефирна телевизия. П...
София. Започва раздаването на ваучери за декодиращи устройства, съобщиха от пресцентъра на Агенцията за социално подпомагане (АСП). Списъците на лиц...
Брюксел. Европейската комисия обяви, че одобрява предложената от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията мярка за осигу...
София. Безплатни декодери, необходими за гледане на цифрова ефирна телевизия, ще получат 124 хил. социално слаби хора в България. Това е решила Европе...
Дават декодерите без пари на бедни срещу бележка за помощи за дърва