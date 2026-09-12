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Цифровизация на стъпки

Цифровизация на стъпки

София. Българите ще гледат безплатна цифрова телевизия на стъпки. Причината е, че в момента тече конкурс за избор на втората фирма, която трябва да до...

03 август | 20:28
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