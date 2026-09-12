Дейвид Камерън: Няма да има наплив от българи и румънци
Емигрантите от България и Румъния ще се насочат и към други страни от ЕС, обясни Камерън
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Емигрантите от България и Румъния ще се насочат и към други страни от ЕС, обясни Камерън
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