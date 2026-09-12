Д-р Дарин Димитров: Време е Търговище да има кмет от ГЕРБ

"Ние сме сигурни в победата. Време е Търговище да има кмет от ГЕРБ." Това заяви кандидатът за кмет на Търговище от ПП ГЕРБ д-р Дарин Димитров на офици...