ДПС на крачка от победа в Търговище
Хамди Илязов отива на балотаж с Дарин Димитров
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Хамди Илязов отива на балотаж с Дарин Димитров
Д-р Дарин Димитров ще приложи медицински подход и като градоначалник Търговище посреща поредния си лекар на кметския пост. След хирурга Красимир Мире...
В приятелски и конструктивен тон премина срещата на кандидата за кмет от ГЕРБ на Търговище д-р Дарин Димитров с треньори и ръководители на спортни клу...
Кандидатът за кмет на община Търговище от ПП ГЕРБ д-р Дарин Димитров се срещна с жителите на селата Пробуда и Макариополско. Заедно с областният коорд...
"Ние сме сигурни в победата. Време е Търговище да има кмет от ГЕРБ." Това заяви кандидатът за кмет на Търговище от ПП ГЕРБ д-р Дарин Димитров на офици...
Търговище. "Ние от ГЕРБ водим позитивна кампания, а фактът, че до момента в нашия регион между кандидатите от различните политически няма личностни на...
Търговище. Поредната спирка от кампанията на кандидатите за народни представители от ПП ГЕРБ- Търговище бе град Опака. Представителите на партията бя...