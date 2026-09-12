Бюджет 2026 се превръща в тест за дисциплина и реформи
Експерти предупреждават, че механичните съкращения няма да стигнат, ако не се промени начинът, по който харчат големите публични системи
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Експерти предупреждават, че механичните съкращения няма да стигнат, ако не се промени начинът, по който харчат големите публични системи
Експертите на СИНПИ очертаха стратегическите приоритети за България
Ако постигне баланс между сигурност, доверие и защита на личните данни, изтъкна тя
Демографската криза е проблемът на страната ни, обясни бившият министър на икономиката
Трябва да преминем от взаимна търговия към експорт на модели – финансови и модели за управление, счита бившият министър на икономиката
Говори бивш минстър на икономиката
Време е като народ, като общество да застанем на здравите основи на това, което нашите предци са ни завещали
В благотворителната инициатива участие взе и лидерът на ПП „Български възход“ Стефан Янев
Нужна ни е стратегия за развитието на България с хоризонт поне 30 години
Да направим уникална регионална политика, призова бившият министър
Таван на надценките у нас няма да е ефективна мярка срещу инфлацията
Ето каква беля е свършила Даниела Везиева
Тя не каза, дали има нужда да преподписва решения на Петков
към момента икономическите мерки за подпомагане на бизнеса в ковид кризата са в рамките на действащите финансови параметри
Всеки асансьор трябва да бъде оборудван с телефон за връзка със сервизната фирма. Само 30% от асансьорите имат аварийно алармено устройство за двустр...
През миналата година Комисията за защита на потребителите е извършила над 3300 инспекции по безопасност и е предпазила потребителите от около 200 риск...
Всички асансьори, лифтове, котли, съдове под налягане, тръбопроводи и газови инсталации трябва да бъдат описани в електронен регистър на съоръженията...
Чуждите инвестиции в България за първите два месеца на годината са 128,2 млн. евро, а за цялата 2014 г. - 1,29 млрд. евро. Това каза зам.-министърът н...
Помирителни комисии ще решават спорове между потребители и търговци Микрофирмите да минат на патентен режим, предлага зам.-министърът на икономиката...
София. Зам.-министрите на икономиката Даниела Везиева и Любен Петров се срещнаха с представители на над 50 браншови организации, членове на Българска...