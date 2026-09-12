Папазов с остра позиция за незаконното нахлуване в имота му
За неправомерното действие съм сигнализирал надлежно правоохранителните органи, заяви бизнесменът
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За неправомерното действие съм сигнализирал надлежно правоохранителните органи, заяви бизнесменът
Барикадираха се в бившите Боянски сараи, тормозят целия квартал
Апелирам към органите на реда да обезпечат сигурността както на имуществото на "Делта Епсилон" и "Хермес Солар“, така и на мен и на моето семейство, з...
Ахмед Доган не е собственик или представляващ на дружествата-собственик
Трябваше да бъдат взети мерки предварително
Данаил Папазов излезе със специална декларация
"Преговарях с доста хора, които имаха интерес за решаването на въпросите на ТЕЦ „Варна”, обясни Папазов
Многократно по-голяма инвестиция - около 200 млн. евро, се планира за разработването на ТЕЦ "Варна"
Община Варна не е осигурила елементарни условия за живот, които да направят по-леко ежедневието на нашите незрящи съграждани и те да могат да се придв...
Не очаквайте да падна на такова ниво, че да обсъждам навиците на някого с алкохола или наркотиците, заяви Данаил Папазов Фактите, които ще обсъждаме...
„Черно море порт Варна" отново спечели заслужена победа във вчерашния мач срещу „Рилски спортист". Отборът ни не случайно е носител на Купата на Бълга...
"НеСтандартен лексикон" попълват кандидат-кметовете на страниците на в. "Стандарт". Така ще ви представим в една по-различна светлина хората, за които...
Кандидатът за кмет на Варна Данаил Папазов се ангажира да съдейства за намирането на спонсори за осигуряване на подвижна лаборатория за даряване на кр...
Издигат кандидатурата на бившия шеф на пристанище Варна и бивш транспортен министър от кабинета „Орешарски" Данаил Папазов за кмет на морската столица...
Варна. Бившият транспортен министър от кабинета „Орешарски" Данаил Папазов официално беше избран за президент на Баскетболен клуб "Черно море порт Вар...
София. Имаме сближаване на позициите по доста точки и мисля, че сме пред договаряне. Това заяви за "Стандарт" транспортният министър Данаил Папазов сл...
"Мениджмънтът в БДЖ може да е международен, ако управляващите се разберат за условията и цената с компанията за консултантски и инженерингови услуги в...
София. Скоростта е една от основните причини за дерайлирането на влака край "Калояновец". При навлизане при стрелката влакът се е движил с по-голяма с...
Министърът на транспорта Данаил Папазов лично ще присъства на официалната церемония в понеделник за подписване на договорите с избраните изпълнители з...
Тежко е положението в транспортния сектор - Летище София и „Български пощи" са от малкото дружества в системата на транспортното министерство, които п...