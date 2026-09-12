Бургас стана №1 в аутсорсинг индустрията
Над 400 наши деца искат да учат китайски език, казва кметът Димитър Николов * Китай влага Е20 млн. в пристанище Бургас* Местен земеделски производите...
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Над 400 наши деца искат да учат китайски език, казва кметът Димитър Николов * Китай влага Е20 млн. в пристанище Бургас* Местен земеделски производите...
Директорите на училищата да станат по-гъвкави към новите условия, препоръча зам.-министър Диян Стаматов В просветното министерство се обмисля възможн...
Бизнесът ни трябва да се научи да използва не само грантове, а и други инструменти като кредитни гаранции, каза еврокомисарят на дискусията на в. "Ста...
Едно от предложенията, което ГЕРБ ще направи е, от ОП "Иновации и конкурентноспособност" да се заделят около 7-9 млн. лв., заяви Делян Добрев Управля...
От дискусията на в. Стандарт: В Пловдив стартира дуално обучение За първото тримесечие на 2016 година страната ни отчита 2,9% ръст на икономиката. Но...
"ДА! На българските региони" и бе открита от главния редактор на "Стандарт" Славка Бозукова Време е за регионални политики, важно е да работим по отн...
Инфраструктурата и кадрите са най-големите проблеми за индустриалните зони Енергетиката е ключът за оттеглянето на АБВ, казва Менда Стоянова Какви...