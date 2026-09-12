Циститът не е безобиден, лекува се с месеци
Хроничната инфекция може да доведе до тежки проблеми с бъбреците
Следете всички новини, анализи и коментари за Д-Р Петър Кътев. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Хроничната инфекция може да доведе до тежки проблеми с бъбреците
Всичко на земята има своя цел. За всяка болест има лекарство, за всеки човек - предназначение. Това гласи една от многото индиански мъдрости, които пр...
Д-р Петър Кътев "Спрете злото, докато не съществува, задръжте болестта, преди да се появи". До такъв фундаментален извод е достигнал древнокитайският...
Д-р Петър Кътев "Искате ли да преброите приятелите си? Изчакайте да ви сполети нещастие!" - Наполеон. И още: "Знаете ли кое му е тъжното на предателс...
Малкото останали на село стари хора казват, че "пилците се броят наесен". Така е и с учениците, които за наша радост тази година хич не са малко (само...
Прастара мъдрост гласи, че когато "чергата на съседа ти гори, може и твоята да се запали". Тази сентенция важи не само за пожарите, но и за болестите,...