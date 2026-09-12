Всичко за Д-Р Петър Кътев

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Епидемиите раждат зомбита

Епидемиите раждат зомбита

Прастара мъдрост гласи, че когато "чергата на съседа ти гори, може и твоята да се запали". Тази сентенция важи не само за пожарите, но и за болестите,...

13 септември | 5:30
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