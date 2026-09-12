Последна линейка за здравеопазването
"Не искам да ме подхвърлят като листо на есенен вятър". Това казва във филма "Последната линейка на София" д-р Красимир Йорданов. Година по-късно мета...
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"Не искам да ме подхвърлят като листо на есенен вятър". Това казва във филма "Последната линейка на София" д-р Красимир Йорданов. Година по-късно мета...
Няма да напусна Спешна помощ, но искам полицай в линейката, казва д-р Йорданов
Новите филиали не направиха Спешна помощ по-бърза, трябват екипи и пари, а не замазване на очите