Всичко за Цветана Пиронкова

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И Пиронкова си тръгва от Рио

И Пиронкова си тръгва от Рио

Немска психоложка използва уменията си, за да спре Цвети Пиронкова на старта на тенис турнира в Рио. 37-ата в света Лаура Зигмунт загуби безславно пър...

08 август | 7:40
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Цвети Пиронкова каза "Да"

Цвети Пиронкова каза "Да"

Най-добрата ни тенисистка Цветана Пиронкова се омъжи като в приказките. Тя каза „Да" на мъжа на сърцето си Михаил Мирчев в столицата, съобщи podtepeto...

16 юли | 20:10
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Недооценената Цеци

Недооценената Цеци

Светът я смята за секссимвол, а тук се радваме само като бие Най-добрата ни тенисистка Цветана Пиронкова направи истински фурор на турнира от Големия...

02 юни | 22:05
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