Пиронкова с убедителна победа на старта в Париж
Най-добрата българска тенисистка Цветана Пиронкова започна с убедителна победа участието си на "Ролан Гарос". В мач от първия кръг пловдивчанката се н...
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Най-добрата българска тенисистка Цветана Пиронкова започна с убедителна победа участието си на "Ролан Гарос". В мач от първия кръг пловдивчанката се н...
Цветана Пиронкова приключи участието си на тазгодишното издание на Откритото първенство на САЩ още във втория кръг. Най-добрата ни тенисистка загуби с...
Да не драматизираме. Това заяви Цвети Пиронкова след загубата от германката Зигмунт. Ето как тя отговори на въпросите на пратеника на "Стандарт". - Ц...
Немска психоложка използва уменията си, за да спре Цвети Пиронкова на старта на тенис турнира в Рио. 37-ата в света Лаура Зигмунт загуби безславно пър...
Водещата ни тенисистка Цветана Пиронкова ще стартира участието си на олимпиадата в Рио срещу германката Лаура Зигемунд. Това отреди тегления днес жреб...
Най-добрият български тенисист Григор Димитров отстъпи с 3 места в новата световна ранглиста и от днес вече е под №40. Това е най-слабото класиране на...
Най-добрата ни тенисистка Цветана Пиронкова се омъжи като в приказките. Тя каза „Да" на мъжа на сърцето си Михаил Мирчев в столицата, съобщи podtepeto...
Най-добрата българска тенисистка в момента Цветана Пиронкова нямаше късмет на тегления днес жребии за Уимбълдън. На старта Цвети ще срещне поставената...
Най-добрата ни ракета в женския тенис Цветана Пиронкова се класира на 1/4-финал в турнира Aegon Classic Birmingham след успех над румънката Ирина-Каме...
Цвети Пиронкова с пореден успех в Бирмингам. Първата ни ракета елиминира украинката Леся Цуренко с 6-4, 6-2. И се класира за втори кръг на турнира на...
Най-добрата ни тенисистка Цветана Пиронкова мечтае за титла от Големия шлем. "Знам, че е смела мечта, но в крайна сметка няколко пъти не бях много дал...
Водещата българска тенисистка Цветана Пиронкова получи като подарък днес от Fibank дизайнерско кюлче медальон за отличното представяне по Откритото пъ...
Цветана Пиронкова хвана последния влак за Олимпийските игри в Рио през лятото. С отличното си представяне на Ролан Гарос най-добрата ни ракета в женск...
„Чувствам се по-добре, когато има подкрепа на корта". Това обяви Цветана Пиронкова пред „Комбина" няколко дни след представянето й на „Ролан Гарос"....
Светът я смята за секссимвол, а тук се радваме само като бие Най-добрата ни тенисистка Цветана Пиронкова направи истински фурор на турнира от Големия...
Цветана Пиронкова се завърна на българска земя след отличното си представяне на турнира "Ролан Гарос". Българката достигна до четвъртфиналната фаза, в...
"Щастлива съм от времето, прекарано в Париж. Не мога да не бъда. Имах невероятни емоции, изиграх страхотни мачове и постигнах големи победи. Това е ед...
Най-добрата ни ракета в женския тенис Цветана Пиронкова отпадна от Ролан Гарос. В място за полуфиналите на турнира българката отстъпи с 0:2 (4:6, 6:7(...
Първата ни ракета в женския тенис Цветана Пиронкова и Саманта Стосър ще се изправят една срещу друга на Philippe-Chatrier Court, а победителят ще се к...
Участниците в държавното първенство до 12 г., което се провежда на кортовете на ТК "Дема", отправиха специален видео поздрав към Цвети Пиронкова, коят...