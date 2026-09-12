Цветана Манева с емоционална изповед. Най-големият страх
Голямата българска актриса е имала много изпитания в живота
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Голямата българска актриса е имала много изпитания в живота
Как Варна преобрази живота й
На стилна церемония в Софийската градска художествена галерия
43 родни и международни продукции с българско участие гледаме на София филм фест
То ѝ бе връчено от министъра на културата Кръстю Кръстев
Провежда се по повод годишнината й
Голямата актриса, която наскоро празнува 80, гледа ученика си в „Уроци по немски“
На 30 януари тя ще отбележи своя 80-годишен юбилей
Голямата актриса празнува юбилей в края на месеца
Варна на крака, не пуска актрисата да слезе от сцената
За какво отличиха звездите
Доста озверено и разделено човечество битува на нашата територия, каза голямата актриса
Реши да слрожи край на кариерата си
"Опашката" спечели статуетката за най-добър спектакъл
Постоянното взиране в миналото ни препъва, казва голямата актриса
Не влача шлейфа на миналото, казва звездата на театъра и киното
Тя се отказва от световна кариера, за да бъде до любимия си Явор Милушев
Кой може да обедини българите в Германия? Някой голям под прожекторите и извън тях - като Цветана Манева. Грандамата на сцената, екрана и живота ще бл...
Три статуетки "Икар" за цялостен принос ще получат бг легенди на театъра. Руси Чанев ще вземе почетна пластика за големите си заслуги в изкуството. От...
Варна. Откриването на 32 –то издание на кинофестивала „Златна роза" започна с реверанс към балетния конкурс, който навърши половин век и е с 3 години...