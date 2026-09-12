Енергийният министър с горещи новини за "Чирен" и преноса на газ
България ще бъде първата държава, която ще започне реална работа по изграждането на Вертикалния газов коридор
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България ще бъде първата държава, която ще започне реална работа по изграждането на Вертикалния газов коридор
Нов скандал в парламента
Владимир Малинов се върна на поста изпълнителен директор на "Булгартрансгаз"
България уведоми ЕК за плановете си да подкрепи инвестицията на „Булгартрансгаз“
Подчертано бе и ключовото значение на втечнения природен газ
Тепърва следват да бъдат договорени цените на синьото гориво
Газът, купуван от посредниците, в момента е складиран в Чирен
КЕВР се събира днес на открито заседание заради новата цена на синьото гориво
Поне две причини за намаляване на цената
Разширяването на хранилището е одобрено от Европейската комисия
Дружеството обявява три открити процедури
Може ли цяла зима да ни захранва газохранилището в Чирен, коментира Кремен Георгиев
Газохранилището в Чирен запълнено на 40%
Ще има ли режим на тока у нас?
Чирен спешно да се напълни с азерски газ, казва Христо Казанджиев, експерт от Българския енергиен и минен форум
Река заля мост и временно блокира достъпа до няколко къщи във врачанското село Чирен
Премиерът инспектира изграждането на компресорна станция на КС „Расово“
проф. Атанас Тасев, енергиен експерт Газовата криза е съвсем реална. Тъй като Русия спря доставките на газ за Украйна, тя черпи от газохранилищата на...
Полиция беше повикана спешно във врачанското село Чирен. Имало е забавяне в приключването на изборния ден заради създало се напрежение, казаха от общи...
Един от енергийните планове на българското правителство - превръщането на страната в газов хъб за региона, се придвижва с още една крачка напред със с...