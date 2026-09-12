С чип от Мъск мъж се научи да управлява компютър с езика си
Това е третият човек, чипиран от Neuralink
Следете всички новини, анализи и коментари за Чип. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Това е третият човек, чипиран от Neuralink
Цели се да се насърчи преиздаването на лична карта от новия образец
Компанията е започнала внедряване му и планира да увеличи производството
Процесорът функционира благодарение на ново състояние на материята
Нов чип за изкуствен интелект е на път да излезе
Отпада издаването на безсрочна лична карта на лица, навършили 58 години
"Нюралинк" откри проучването за набиране на участници миналия септември
Какво представлява NorthPole
Neuralink започна да набира доброволци за своя мозъчен имплант N1
Усъвършенстваните възможности на DishBrain биха могли да залегнат в основата на следващото поколение машинно обучение
Причината се крие в неизправност в сензорния екран
Чрез него ще ограничават движението на групи коли при замърсяване на въздуха
Животното се научило да играе видеоигри
Според Михалков основателят на Microsoft иска да устрои световен апокалипсис
Документите нямало да са по-скъпи, ще се въвеждат поетапно Личните карти ще бъдат с чипове от 2018 г, като в него ще има данни и удостоверения за еле...
Реформаторите се обявиха против отпадане на изискването чип в личната карта да е носител на електронния идентификатор. Предложението бе направено в ср...
Нови правила ще ограничат популацията на бездомните животни
Хайки за надути сметки по такситата вървят по морето. В тях участват служители на Държавна агенция за метрологичен надзор заедно с ДАИ. Техен човек се...
От догодина личните карти, които се издават, вече трябва да бъдат с чип. Така те ще могат да се ползват и за над 200 електронни услуги. Това предлага...
Секссимволът на 90-те Мики Рурк изглежда повече от неузнаваем. През последните няколко години актьорът, известен с любовта си към алкохола, наркотицит...