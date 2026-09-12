Всичко за Чип

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РБ брани чипа в личните карти

РБ брани чипа в личните карти

Реформаторите се обявиха против отпадане на изискването чип в личната карта да е носител на електронния идентификатор. Предложението бе направено в ср...

10 март | 12:30
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Чип в таксито надува сметката

Хайки за надути сметки по такситата вървят по морето. В тях участват служители на Държавна агенция за метрологичен надзор заедно с ДАИ. Техен човек се...

07 август | 16:50
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Новите лични карти с чип

Новите лични карти с чип

От догодина личните карти, които се издават, вече трябва да бъдат с чип. Така те ще могат да се ползват и за над 200 електронни услуги. Това предлага...

24 март | 22:10
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Мики Рурк смени чипа

Мики Рурк смени чипа

Секссимволът на 90-те Мики Рурк изглежда повече от неузнаваем. През последните няколко години актьорът, известен с любовта си към алкохола, наркотицит...

18 януари | 21:15
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