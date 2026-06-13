Без "Бай Ганьо в банята" и "Чичовци" в програмите
"Вятър ечи" и "Хубава си, моя горо" отиват в час по музика Отпадат 31 произведения, за да имат повече време учениците да осмислят творбите "Бай Гань...
Следете всички новини, анализи и коментари за Чичовци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
"Вятър ечи" и "Хубава си, моя горо" отиват в час по музика Отпадат 31 произведения, за да имат повече време учениците да осмислят творбите "Бай Гань...
Европа или Русия? Вече век и половина българското общество е разделено на тази тема. Разделение, довело до фатални за съдбата на нацията последствия п...