Все повече хора слагат фолио в кухненските чекмеджета. Причината е гениална!
Ето защо алуминиевото фолио вече служи не само за готвене и съхранение на храна
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Ето защо алуминиевото фолио вече служи не само за готвене и съхранение на храна
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