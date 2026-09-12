ВКС отмени присъдата на Чеци, гледат делото наново
Върховният касационен съд отмени присъдата на Николай Русинов-Чеци за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина. Магистратите решиха да върнат д...
Следете всички новини, анализи и коментари за Чеци. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Върховният касационен съд отмени присъдата на Николай Русинов-Чеци за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина. Магистратите решиха да върнат д...
Софийският апелативен съд намали доживотната присъда на Николай Русинов за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина на 19 години затвор, съобщи...
Прокуратурата поиска от Софийския апелативен съд да потвърди доживотната присъда на подсъдимия за убийството на 28-годишната Яна Кръстева в Борисовата...
На втора инстанция днес ще се гледа делото за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина в София. Днес апелативните магистрати ще изслушат пледоа...
Невинен съм, разследващи два пъти ме плашиха с убийство, твърди Русинов
София. Двама скитници са последните свидетели, които Софийският градски съд изслушва, преди да вземе окончателно решение по делото за убийството на Ян...
София. Румънец се опита да помогне на обвинения в убийството на 28-годишната Яна Кръстева в Борисовата градина. Фаркс Релех Раду, който бе разпитан чр...
София. Софийски градски съд ще гледа дело срещу Николай Русинов – Чеци за убийството на 28-годишната Яна Кръстева. Заседанието ще се състои в Национал...
Разпитват свидетел чрез конферентна връзка
София. Ключов свидетел по делото срещу Николай Русинов - Чеци, който е обвинен за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина, не се яви в съда. М...
София. Софийският градски съд отложи делото срещу Николай Русинов – Чеци, който е обвиняем за убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина преди дв...
Екс градският прокурор е консултант на защитника на Русинов
София. Амнезия обхвана свидетели на убийството на Яна Кръстева в Борисовата градина. Петима свидетели застанаха днес пред съда и даваха показания. За...
Дископатия мъчи Русинов, но няма да хитрува, за да излезе от затвора
Грозят го от 15 г. до доживотна за смъртта на Яна, уликите са косвени