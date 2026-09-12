Внимание, шофьори! Ето кога затварят Цариградско
Джиро д’Италия блокира пътища в страната, но ще ни гледа цял свят
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Джиро д’Италия блокира пътища в страната, но ще ни гледа цял свят
47-годишен мъж е самокатастрофирал в участъка между Софийския университет
Работата по големите инфраструктурни обекти не е спирала, обяви Борисов
Жестока катастрофа стана на бул. "Цариградско шосе" преди минути, съобщи БЛИЦ. Ударили са се две коли, едната е излетяла в локалното и в момента лежи...
Нов вид камера за скорост е поставена на булевард "Цариградско шосе" в София, която да дебне за нарушение на минаващите шофьори. Камерата е с различна...
Метрото до "Младост" 4 вече превозва първите си пътници. 3,5-километровата отсечка от бул. "Цариградско шосе" до Бизнес парка днес бе открита от преми...
Участъкът от „Младост" до бизнес парка се изпълнява в момента; двете отсечки ще са готови през април 2015 г. София. На 1 август започва строителствот...
Убиецът на Лора дори не ми каза "съжалявам", признава депутатката Нели Петрова
София. Таксиметровият шофьор Михаил Куртев, който това лято помете 12 души на спирка на бул. "Цариградско шосе", е освободен от ареста под парична гар...
София. 24-годишното момче, което пострада тежко при катастрофата пред столичния мол на "Цариградско шосе", остава на командно дишане. Пешеходецът е с...
София. Майката на 6-годишната Лени от Перник, която издъхна, пометена от пияния таксиджия Михаил Куртев, вече си е у дома. Колкото е силна мъката от з...
Майката на момиченцето още е в болница
Въпреки това таксиджията е карал в нетрезво състояние и не е бил на смяна
12 души пострадаха, дете е в тежко състояние в Окръжна