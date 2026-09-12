Нов кошмар близо до лобното място на Сияна
По-рано днес на главен път Е-79 тир се завъртя и блокира движението в района на Долна Вареница
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По-рано днес на главен път Е-79 тир се завъртя и блокира движението в района на Долна Вареница
Над 1.2 промила в кръвта
Нападателите даже не са били задържани от полицията
Отмениха бедственото положение в общината
Твоята паяжина започва да се разкъсва вече, заяви Искра Михайлова
Алармата удари Тодор Тодоров от Републиканци за България
Мъжът бил неадекватен и агресивен, близки на загиналия
Пиян връхлетя с кола върху бившата си, един убит и трима ранени при катастрофата
Инициативата „Приятел в нужда се познава. Дари топъл обяд“ е на кмета на Бяла Слатина
Горивото е открито в недвижим имот в района на Бяла Слатина
МВР излезе с официална информация за случая
За председател на общинския съвет за втори мандат бе избрана Веселка Борисова
Бях изолиран от хората и оттам е лошият резултат, проплака подсъдимият кандидат-кмет
Ще се кандидатира като независим
От такса за ползване на пързалката са освободени всички деца и ученици
Районният съд в Бяла Слатина вкара за три месеца в затвора крадец на ток. Наказанието е за жител на село Борован, който бил заловен, че е прикачен нез...
Районната прокуратура в Бяла Слатина предаде на съд кмета на Галиче Ценко Чоков заради документно престъпление, което извършил като длъжностно лице, с...
Истински екшън се разиграл снощи в белослатинското село Търнава. Към 22 ч., малко преди да затвори магазина в центъра на селото, в търговския обект на...
Районният съд в Бяла Слатина отложи за март делото срещу синовете на кмета Ценко Чоков и още трима младежи, обвинени за побой над студента Венислав Ни...
Прокурори от ВКП заминават на проверки във Враца и Бяла Слатина. Това разпореди главният прокурор Сотир Цацаров, който свика спешна оперативка заради...