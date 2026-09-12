"Булгаргаз" увеличава цената на газа за 1-во тримесечие на 2015 г.

София. Прогнозната цена на природния газ за І-во тримесечие на 2015 г. е 615,92 лв./хм3 (без акциз и ДДС). Увеличението е с 12,48 лв./хм3 (2,07 %) в с...