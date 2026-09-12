Рокадите продължават! "Булгаргаз" с нов шеф
С решение на СД на „Булгаргаз“ ЕАД
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С решение на СД на „Булгаргаз“ ЕАД
Изчислението е съобразно котировките на газов хъб TTF
Solidarity Ring ни прави център на сигурност в Източна Европа
Тепърва следват да бъдат договорени цените на синьото гориво
Очаква се КЕВР да утвърди предложението
Поне две причини за намаляване на цената
През есента се очаква поевтиняване, каза Красимир Манов
"Булгаргаз" е в изключително тежко състояние, обяви вицепремиерът Христо Алексиев
"Булгаргаз" обяви колко синьо гориво е нужно за последните 2 месеца на 2022 г.
Съветници обвиниха "Булгаргаз" в лихварство
Общественият доставчик съветва фирмите да ограничат потреблението и производството
„Булгаргаз” обеща да намали цените на природния газ да потребителите
"Булгаргаз" има готовност да купи синьо гориво и чрез пряко договаряне
"Булгаргаз" предложи на КЕВР да утвърди цена на природния газ за третото тримесечие на 2016 г. в размер на 281,08 лв. за 1000 куб. метра. Това съобщи...
Трима служители на "Овъргаз" са спипани да крадат от държавната тръба на "Булгаргаз" край Нова Загора. Газовата компания веднага била уведомена, но по...
София. Прогнозната цена на природния газ за І-во тримесечие на 2015 г. е 615,92 лв./хм3 (без акциз и ДДС). Увеличението е с 12,48 лв./хм3 (2,07 %) в с...