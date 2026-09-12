Съдят мъртвопиян шофьор, издирват водач-беглец
Бързо производство за извършеното престъпление е образувано срещу 32-годишния М.Х. от гоцеделчевското село Буково. Той е заловен да кара на зигзаг сво...
Следете всички новини, анализи и коментари за Бързо Производство. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бързо производство за извършеното престъпление е образувано срещу 32-годишния М.Х. от гоцеделчевското село Буково. Той е заловен да кара на зигзаг сво...
Районна прокуратура Пловдив наблюдава бързо производство срещу 31-годишния Илия Р. от Пловдив, който потроши джипа на кмета инж. Иван Тотев. Това съоб...
Бързи производства за шофиране в нетрезво състояние са образувани срещу 7 водачи на МПС в Пиринско за 48 часа. Всички нарушители са изтрезнели в арест...
Бързо производство образува Районната прокуратура в Свиленград срещу турския трафикант, който опита да прекара от родината си у нас 127 сирийци и двам...
Тръгна бързо производство в районната прокуратура в Свиленград срещу каналджиите на 54 сирийци и иракчани, заловени преди пет дни в района на ГКПП Кап...
Кирково. Две бързи производства в РУ-Кирково са образувани срещу двама чужди граждани за незаконно преминаване на държавната граница, съобщават от ОД...
Велико Търново. Съдят по бързата процедура 28-годишна майка. Тя живее в Елена с трите си деца и не е полагала грижи за тях, съобщават от полицията. Же...