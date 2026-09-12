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Арест за 7 пияни шофьори

Арест за 7 пияни шофьори

Бързи производства за шофиране в нетрезво състояние са образувани срещу 7 водачи на МПС в Пиринско за 48 часа. Всички нарушители са изтрезнели в арест...

09 ноември | 11:25
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