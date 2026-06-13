Пускат 20-секунден тест за Covid-19
Британският медицински регулатор одобри 20-секунден тест срещу COVID-19
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Британският медицински регулатор одобри 20-секунден тест срещу COVID-19
Направен 48 часа преди пътуването
Нужни са само няколко минути
Проф. Йонко Мермерски патентова изобретението си
С надеждните резултати от теста диагнозата ще е готова за по-малко от 2,5 часа