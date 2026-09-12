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Енергетик поема „Брикел”

Енергетик поема „Брикел”

Стара Загора. Енергетик с опит поема енергийната компания „Брикел" - Гълъбово, която освен електрически ток единствена у нас произвежда и брикети. Н...

03 февруари | 17:27
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