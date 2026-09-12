Мирела Кичукова: Жените в „Брикел“ са символ на сила, професионализъм и солидарност!
Повече от 500 жени, работещи във фирмата, се включват в глобалната инициатива „Рада казва НЕ на насилието“ на „Зонта Интернешънъл“
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Повече от 500 жени, работещи във фирмата, се включват в глобалната инициатива „Рада казва НЕ на насилието“ на „Зонта Интернешънъл“
Според него най-важното занапред е сигурността на енергетиката на страната ни
Подклаждат страховете на хората
Предишното правителство затвори теца с мотив, че не отговаря на екологичните изисквания
Бившият служебен премиер и лидер на партия „Български възход“ проведе среща с ръководството и служителите на Брикел
Отиващо си правителство и един отиващ си вицееколог хвърлят енергетиката в колапс, казва изпълнителният директор
Така ще се видят реалните стойности, каза Янилин Павлов
Оставаме с 1000 Мв електрическа енергия по-малко, обяви предприятието
Топлофикация Русе се е заела с нелеката задача за реконструкция на една от основните мощности
От компанията пуснаха Oтворено писмо
Във връзка с факта, че от повече от седмица нашата дейност е напълно спряна с предписание на РИОСВ – Стара Загора бихме искали да споделим пред общест...
Стара Загора. Енергетик с опит поема енергийната компания „Брикел" - Гълъбово, която освен електрически ток единствена у нас произвежда и брикети. Н...
Стара Загора. Мениджърският екип на „Брикел" работи върху един от основните си проекти през следващата година - втора сероочистваща инсталация. Това...
Стара Загора. Работник е обгорял тежко при нелеп инцидент в енергийното дружество „Брикел" в петък, съобщиха от регионалната инспекция по труда. Мъжъ...