На Острова вече се вайкат за българските гурбетчии

Само те са готови да се наведат 4000 пъти дневно на къра за 7,20 лири на час Д.Кирка, Л.Бек, Асошиейтед прес Исмигюл Исметова хваща с кални пръсти н...