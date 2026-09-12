Цакат студенти за бригадите в САЩ
Фирми отказват да върнат парите на младежи, които вече са платили пътуването
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Фирми отказват да върнат парите на младежи, които вече са платили пътуването
Издаването на визи е окончателно прекратено
Програмата се регулира от Държавният департамент на САЩ чрез спонсориращи организация
Предлагат им работа като фотографи в магазини за сувенири или на круизни кораби
Само те са готови да се наведат 4000 пъти дневно на къра за 7,20 лири на час Д.Кирка, Л.Бек, Асошиейтед прес Исмигюл Исметова хваща с кални пръсти н...
100-хилядната виза за участие в летни студентски бригади очаква американското посолството да издаде на български студенти, откакто страната ни е включ...
Аляска пак е златна мина, вече и Канада наема БГ студенти
Идеята е да работят на морето, сираци стават спасители на плажа София. Държавата ще плаща на студенти, които лятото се хващат да работят на морето. Т...
Най-големите работодатели в САЩ масово искат българи
Лондон. Англия прекрати програмата за наемане на сезонни работници в страната. По нея години наред българи и румънци беряха ягоди на Острова, съобщи в...