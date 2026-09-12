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Край на бригадите на Острова

Край на бригадите на Острова

Лондон. Англия прекрати програмата за наемане на сезонни работници в страната. По нея години наред българи и румънци беряха ягоди на Острова, съобщи в...

14 септември | 6:25
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