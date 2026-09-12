Бърдарски геран празнува тачен празник. Какви са традициите
За католиците в селото това са дни на закачки, пъстри костюми и смяна на роли
Следете всички новини, анализи и коментари за Бърдарски Геран. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
За католиците в селото това са дни на закачки, пъстри костюми и смяна на роли
Банатските българи пазят традицията и езика си в Бърдарски геран
Чудовища, супергерои, мъже облечени в женски тоалети и жени в мъжки, обикаляха днес улиците на белослатинското село Бърдарски геран. Един от най-атрак...
Враца. Белослатинското село Бърдарски геран направи дебют в организирането на екстериорна киноложка изложба. Интересът към нея показа, че събитието мо...
Духова музика поведе мечки, вещици и медсестри на Фършанги
В първия ден на март банатските българи заговяват с шумна фиеста