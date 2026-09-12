Ретинол за лице: Пълният наръчник за най-мощната антиейдж съставка
Не всички продукти с тази съставка са еднакви
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Не всички продукти с тази съставка са еднакви
Революционните продукти заличават бръчките и даряват безупречна кожа
Правилната грижа помага да забавим процесите на стареене
Жените полудяха по рецептата й за прекрасно лице и идеално тяло
Ето рецептата на вълшебното питие
Супер моделът никога не пуска климатик вкъщи
Плодът обаче може и да ги провокира
Кожата трябва да се подхранва и отвътре
Мария получи само хубави думи и постове с много сълзи, от всички които я обичат
Първата крачка към правилната грижа за кожата на лицето е превенцията.
Бръчките не са само козметичен проблем Да остаряваш като катедрала, какво по-хубаво от това? Остаряването е естествен процес в живота, а бръчките са...
Витамин Е забавя стареенето и пази от ултравиолетовите лъчи Темата за адекватната грижа за кожата е необятна. Същото е и с остаряването и забавянето...
Взимат ви малко кръв, джуркат я в апарат, инжектират ви я - и "довиждане" на бръчките. Зад почти детинската интерпретация се крие автентично научно от...
Откритие на британски специалисти, окачествено като пробив в изследванията на стареенето на кожата, може да остави досадните бръчки в миналото, пише в...
КОЗМЕТИЧНА СЕРИЯ HIMALAYAN GOJI BERY След като нашумя като ефективно средство за отслабване, Годжи бери навлиза и в състава на козметичните продукти,...
Влизайте под душа с ексфолиант и душ-олио, не забравяйте UV защитата Псориазис, екземи, себорея и дерматити се обострят през зимата Зимата неминуемо...
Километрични опашки за сладко изкушение с бира се извиха в София БАН казва "стоп" на стареенето с козметика срещу бръчки и стрес. В специална лаборат...
Спанакът, зехтинът и авокадото са балсам за сухата кожа Суха кожа? А сега какво ще правите? Лосионите и кремовете са необходима и съществена част от...
Лазерите са за дами 50+, плазмотерапията е балсам за 40-годишните
Разлика в защитата между 15-и и 50-и фактор е едва 5%, казва доц. Красимир Киров Колкото повече се покачват температурите, толкова повече време прека...