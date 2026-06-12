Всичко за Бомбандировки

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Нови удари в Алепо

Нови удари в Алепо

Нови удари в контролирания от бунтовниците район на Алепо. Това съобщава АФП, позовавайки се на източници от гражданската отбрана. Първата атака е бил...

29 април | 16:05
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Крал бомбардира лично ИД

Крал бомбардира лично ИД

Кралят на Йордания Абдула може да участва лично във въздушните удари срещу джихадистите от "Ислямска държава". Местни медии съобщават, че това може да...

05 февруари | 9:05
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