Всичко за Бойко Пенков

Следете всички новини, анализи и коментари за Бойко Пенков. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Общество Политика
Помирителят в здравето

Помирителят в здравето

И дясна, и лява власт търсят известния доктор за помощ в реформите Диалогичен, умен, добър администратор с експертен потенциал и дълъг професионален...

13 ноември | 21:40
0 коментара
11512