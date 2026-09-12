Бойко Пенков : Искам бързо възмездие за нападателите!
Това настоя зам-министърът на здравеопазването
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Това настоя зам-министърът на здравеопазването
Специализанти по анестезиология и патоанатомия няма да плащат по 180 лв. на месец До 1 юли правителството трябва да приеме още облекчения за лекарите...
Директорите на деветте столични болници в карето на "Александровска" са съгласни администрациите им да се слеят. Това стана ясно след среща между тях...
София. Заместник-министърът на здравеопазването Бойко Пенков е определен за председател на Комисията по прозрачност по Закона за лекарствените продукт...
И дясна, и лява власт търсят известния доктор за помощ в реформите Диалогичен, умен, добър администратор с експертен потенциал и дълъг професионален...
София. През декември работещите в здравеопазването може да останат без заплати, ако не бъде актуализиран бюджета на здравната каса. За това предупреди...
София. "Поискали сме от министерство на финансите 20 милиона лева, за да гарантираме 20% увеличение в Бюджет 2015", съобщи по нова ТВ заместник-минист...
София. Заместник-министърът на здравеопазването д-р Бойко Пенков е определен за председател на Надзорния съвет на Националната здравноосигурителна кас...
Ще режем парите на клиники, надвишили бюджета си с над 5%, казва д-р Бойко Пенков
Хасково. Болниците ще получат разходваните си през септември средства в края на декември. Това заяви в Хасково заместник-министърът на здравеопазване...
София. „Търся логика. Логиката е, когато си лишен, например, от работно място. Логика за протестите не мога да намеря". Това заяви зам.-министърът на...
Неотложни кабинети може да отменят джипитата след 20 часа, казва д-р Бойко Пенков