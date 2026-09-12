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„Дондуков“ 2 активира съветски възпитаник на заплата при олигарха Цветан Василев, за да отвлича вниманието от разкритията срещу хората на президента
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„Дондуков“ 2 активира съветски възпитаник на заплата при олигарха Цветан Василев, за да отвлича вниманието от разкритията срещу хората на президента
Посланикът на България в НАТО смята, че ще бъде трудно да се състави правителство
Имам поне три причини да го подкрепя, казва Бойко Ноев, експерт по военно дело и национална сигурност и член на Инициативния комитет, издигнал Румен Р...
"Ясно е досега, че това не е случайно. Ясно е, че и в случая при Гебрев, и в случая във Великобритания участват едни и същи лица", твърди бившият вое...
Станаха медийни звезди, но се оплетоха в теориите си
Президентът Росен Плевнелиев е първият, който дължи отговор на обществото за охраната на Лютви Местан. Това каза в интервю за Агенция „Фокус" Бойко Но...
Бежанците са проблем на националната ни сигурност. 10% от нашето население е свързано по някакъв начин с ислямската религия и съотношението между хрис...
Бойко Ноевекс военен министър и бившпосланик в НАТО, Белгия и Люксембург Ходът на Обама за Конгреса и Сирия има геополитическо значение, докато предл...