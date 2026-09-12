Николай Кокинов подаде оставка
Прокуратурата проверява записите, етичната комисия на ВСС също ще ги нищи
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Прокуратурата проверява записите, етичната комисия на ВСС също ще ги нищи
Лидерът на БСП призова прокуратурата незабавно да провери автентичността на записите
Бившият премиер намекна, че няма да иска експертиза на записите
Може да са бивши служители, може да е и Станишев, твърди Борисов
Пловдив. С подслушвания и флашки нищо не може да се направи, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в Бачково, където откри цех за бутилиране на изворна...
София. Един млад и неукрепнал политик, получил огромната власт на министър на вътрешните работи, лесно може да се изкуши от възможността да натрупа...
Цветанов е в Берлин, обяви Борисов
Благоевград. В най-тежката криза запазихме стабилността, а с построената магистрала "Струма" българите стигат до Гърция за 20 минути. Това заяви на пр...
Самоков. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че гарантира, че Цветан Цветанов не се е замесвал в скандала с нелегалното подслушване в МВР. „Само си...
Цветановгейт не е за липса на контрол, а за тотален контрол, смята лидерът на ДПС
Имаме грешки, но имаме и воля да ги поправим, заяви Борисов в Пазарджик