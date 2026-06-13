Заличени са всички залози върху акциите, направени в минали години
Продължава и работата за възстановяването на още финансови щети
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Продължава и работата за възстановяването на още финансови щети
Идеята е на министъра на икономиката
Рокада в дружество с поръчки за милиони
Има заявени намерения и за център на японска компания с 50 нови работни места
Това не са антиинфлационни мерки, а ако са антикризисни – яма да покрият инфлацията
Сега машината вече е смазана и работи добре, смята икономистът Лъчезар Богданов
За ВМРО е останало неясно защо трябва да се бърза толкова много
Медийният съветник на кабинета Севдалина Арнаудова заяви в ефира на Нова телевизия, че премиера Бойко Борисов няма съветник с името Богданов. Арнаудов...
Big Brother за пореден път доказа, че е най-великото шоу и изненадите в него са безкрайни. Снощи прага на Къщата прекрачиха още трима звездни Съкварти...
Ози Озбърн сподели, че е религиозен човек, който усеща Бог близо до себе си. Но отдавна не разчита на милосърдието му, когато нещата опрат до отвъднот...
"Не се занимавам от вчера с волейбол. Наясно съм с медикаментите. Не бих си сложил главата в торбата", заяви хванатият с допинг играч на "Нефтохимик"...