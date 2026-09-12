Празнуваме деня на българската писменост с „Цар Калоян“
Гледаме величествения спектакъл на 24 май от 20 часа по БНТ 2
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Гледаме величествения спектакъл на 24 май от 20 часа по БНТ 2
„24 часа дъжд“ и „Князът“ са сред хитовете на малкия екран
Кино, музика и детски филми за останалите вкъщи
Филми, музика и приказки радват душата за Великден
БНТ2 пуска хитовете на Христо Христов и Рангел Вълчанов
БГ филми и световни сериали в домашното кино
„Романтичният доктор“ стартира на 9 април
София. Служител на БНТ 2 е бил нападнат и наръган с нож в центъра на София миналата нощ, съобщиха от пресцентъра на националната телевизия. В "Пирого...