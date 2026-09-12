Откриха близнак на легендарна планета от "Междузвездни войни"
Намира се на 120 светлинни години от Земята
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Намира се на 120 светлинни години от Земята
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Намира се просто от другата страна на Черно море
Днес е Денят на архитекти и зидари
Опита се да се измъкне от силите на закона
Добрата новина е, че не се предава на хора, твърдят японски учени
Произходът на космическото тяло е неясен за науката
Живо и здраво бебе и мумифицирания му близнак извадиха при секцио лекарите от родилно отделение на варненската МБАЛ "Св. Анна" в края на октомври, съо...