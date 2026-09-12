Над 270 български производители представиха продуктите си на фермерските пазари на Lidl през 2025 г.
Тази година веригата подкрепи близо 30% повече участници и отбеляза рекорден брой издания на инициативата
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Тази година веригата подкрепи близо 30% повече участници и отбеляза рекорден брой издания на инициативата
Kaufland пуска специално брашно за козунаци „Брей!“ дни преди Великден
Компанията планира да увеличи обема им с още 10% през настоящата година
Близо 87% от доставчиците, с които ритейлърът работи, са български компании
Хлябът и олиото продължават да бъдат най-изнасяните продукти в мрежата на Lidl
Към момента BILLA работи с над 670 български доставчици, които доставят над 85% от асортимента във всички нейни магазини
„По-хубаво от българското няма“ поставs още по-силен фокус върху родните продукти
Компанията поема ангажимент да намали пластмасата с най-малко 20% до 2025 г.
Важно е да се утвърждават прекрасните вкусови качества на родните продукти, подчерта земеделският министър Румен Порожанов
Българинът Радостин Кирязов е спечелил първо място в Световното състезание по правене на пици в Португалия
За Никулден само шаранът и пъстървата са български
Българските СПА ритуали и терапии не отстъпват на източните, категорични са експерти