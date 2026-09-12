Еврокомисията попари Нехамер. Няма пари за ограда в България
Става дума за финансиране на допълнителното изграждане на оградата по българо-турската граница
Следете всички новини, анализи и коментари за Българо-Турска Граница. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Става дума за финансиране на допълнителното изграждане на оградата по българо-турската граница
Обърквам се какво се случва на българо-турската граница, казва Иван Демерджиев
Трафикът е затруднен от щателните медицински прегледи от турска страна
Ако е необходимо, на българо-турската граница ще бъдат изпратени още военни и техника. Това заяви министърът на отбраната Николай Ненчев в Елхово. Зае...
Бургас. Мъртъв сириец бе открит близо до българо-турската граница. Трупът на мъжа е бил намерен от служител на горското стопанство в Малко Търново. Чо...
София. Нови проблеми с тирове на българо-турската граница. Български превозвачи сигнализират, че проблемите там продължават, подобно на тези преди три...
Хасково. Въздушната охрана по българо-турската граница е засилена, съобщи в Свиленград главният секретар на МВР главен комисар Светлозар Лазаров. Той...
Свиленград. Турски шофьори блокираха пътното платно към граничния пункт "Капитан Андреево" в знак на контрапротест срещу блокадата на българските прев...
Българските превозвачи чакат писмено уверение от турските власти