Лъвовете останаха четвърти
Българският национален отбор по волейбол се класира на четвърто място в Евроволей 2015. След оспорвана битка с Италия, родните национали не успяха да...
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Българският национален отбор по волейбол се класира на четвърто място в Евроволей 2015. След оспорвана битка с Италия, родните национали не успяха да...
Капитанът на Франция Бенджамин Тинюти бе много доволен от класирането на своя тим за финала на Евроволей 2015. „Петлите" падаха с 0:2 в препълнената д...
„Не знам как успяхме да спечелим! България игра много добре. Публиката бе фантастична. Но топка след топка, някак си се задържахме в мача. Взехме трет...
"Мисля, че се борихме, момчетата дадоха всичко от себе си. При такъв мач трябва да отдадем заслуженото и на противника, който успя да се върне", това...
Големият Владимир Николов пое отговорността за загубата от Франция, като заяви, че нашите не са успели да бият заради него. България загуби от "петлит...
България загуби драматично с 2:3 (25:17, 25:22, 24:26, 21:25, 12:15) гейма от Франция на полуфинала на Евроволей. Пред 13 хиляди зрители в "Арена Арме...
На 1/2 финала с Франция Данчо Лазаров избран в ръководството на европейския волейбол Истерията към волейболните национали достигна върха си в часове...