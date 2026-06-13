Руската гимназия спечели битката на будителите
Шакир бей обърка сметките на 10 "з" от Математическата гимназия в Пловдив и му отряза пътя към първото място на градския финал на надпреварата "Народн...
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Шакир бей обърка сметките на 10 "з" от Математическата гимназия в Пловдив и му отряза пътя към първото място на градския финал на надпреварата "Народн...