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Бикове пратиха 21 в болница

Бикове пратиха 21 в болница

Памплона. Най-малко 21 души пострадаха при традиционната гонка с бикове и бяха настанени в болница в испанския град Памплона. Двама от ранените, испа...

13 юли | 21:55
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