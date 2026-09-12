Ужас в "Лозенец": След биковете – и кълвачи
Правят дупки в изолацията на стените на кооперациите
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Правят дупки в изолацията на стените на кооперациите
Безпризорните животни се разхождат свободно по улиците
Животните и стопанинът им не са открити
Издирват ги под дърво и камък
Безпризорните рогати тероризират "Лозенец", чупят коли
Испанският конституционен съд обяви, че отменя забраната за борба с бикове в североизточния регион на Каталуния, въведена от властите в автономната об...
Памплона. На втория ден от фестивала Сан Фермин все още няма сериозно пострадали хора при традиционното надбягване с бикове по улиците на испанския гр...
Четирима пострадаха още в първото надбягване Традиционният фестивал с надбягвания с бикове "Сан Фермин" започна днес, като още при първото състезание...
Памплона. Най-малко 21 души пострадаха при традиционната гонка с бикове и бяха настанени в болница в испанския град Памплона. Двама от ранените, испа...
Хасково. Параграф 22 застопори 31 бика на границата между Турция и България. Камионът с двурогите е пети ден по браздата. Животните живеят в ремарк...