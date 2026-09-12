Иван Тиков оглави Българската федерация по тенис
Стефан Цветков запазва позицията си като почетен президент
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Стефан Цветков запазва позицията си като почетен президент
Отменени са камповете в София и Пловдив
Федерацията с подкрепата на ММС за шеста поредна година ще учи малчугани на тенис
Заниманията от 28 април ще са само за деца от 5 до 12 години
Опитват се да уронват престижа на нашия спорт с fake news, категорични са от федерацията
Българската федерация по тенис (БФТ) обяви днес официално създаването на попечителски фонд за подпомагане на родните тенис таланти. Председател на фон...
Head и тази година ще е официална топка на проявите от Държавния спортен календар на БФТ и официално облекло на националните отбори юноши и девойки до...
София. Президентът на Българската федерация по тенис Стефан Цветков и посланика на Съединените щати у нас Н. Пр. г-жа Марси Рийс подписаха днес докуме...
София. Българският дипломат, докторът на политическите науки Радослав Деянов, участвал в създаването на Организацията за забрана на химическото оръжие...
София. Президентът на Българската федерация по тенис (БФТ) Стефан Цветков определи като успешна 2013 година. Това стана на специална пресконференция,...
София. Спечелената от Григор Димитров титла в Стокхолм е историческа, коментира от Лондон за „Стандарт нюз" президентът на Българска федерация тенис (...
София. Най-големият тенис турнир за известни личности "Лидерите" за купите на "Стандарт", БФТ и BNP Paribas ще има нови шампиони тази година. Това ста...