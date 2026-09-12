Радев се събуди! Разбра, че хиляди са без ток
Реши да трупа рейтинг като отиде в Троян
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Реши да трупа рейтинг като отиде в Троян
Освен финансови средства, ще бъдат осигурени и строителни материали
Дебелината на ледената покривка е около 7 сантиметра
Проливните дъждове в Германия взеха жертви. Най-малко трима души са загубили живота си заради природната стихия, съобщава националният ежедневник Die...
Бедственото положение в община Крумовград е отменено, считано от 10 часа днес, съобщиха от Областния кризисен щаб. Вчера бе отменено в Кирково и Черн...
Министърът на отбраната Николай Ненчев информира оперативния щаб, който беше свикан от премиера Борисов днес в Смолян, за действията на военните в под...
До момента няма неизвозен пациент по спешност в бедстващите райони. Това заяви пред журналисти в Пловдив министърът на здравеопазването Петър Москов....
Проходите Превала и Печинско са затворени заради обилния сняг в Смолянска област. Пътищата от първокласната и второкласната мрежа в областта са проход...
Два сигнала за бедстващи чапли са подадени на зеления телефон в РИОСВ Перник през януари, информираха екоинспектори. В радомирското село Прибой, в бли...
Трима румънци се заклещиха в улей към хижа „Демяница" в Пирин планина, но бяха намерени невредими и спасени от служители на ПСС – Банско. Малко след 1...
На борда на горящия ферибот „Норман Атлантик" няма ранени хора. Това съобщи гръцкото министерство на търговския флот, цитирано от РИА Новости. На пл...
Стара Загора. От обяд днес количеството на изпусканата през изпускателите на яз. „Копринка" вода е намалено от 120 на 100 куб. м/сек. Това съобщиха от...
Язовирите в страната тръгнаха да преливат. Река Потока, която през по-голямата част от годината е спокойна и маловодна, потопи град Съединение. Прилив...
Няколко населени места в страната бедстват. В Южна България има затворени пътища, множество наводнени улици и дворове след пороите. Студът от своя стр...
Пловдив. Група младежи с автомобил с летни гуми са спасени от екип на пожарната в района на хижа Здравец, обясни управителят на хотел „Копривките" Кра...
Казанлък. Проходими са пътищата Шейново-Шипка и Казанлък-Шипка и няма проблеми за преминаващите автомобили. Това каза Галина Стоянова, кмет на община...
София. "Много съм радостен и щастлив, че всички мои колеги се включиха в акцията да помогнем на бедстващите хора след наводненията". Това написа лидер...
София. Драгомир Стойнев пристигна на място, за да се запознае с последиците от наводненията предизвикани от поройния дъжд. Той посети и най-пострад...
София. Много части на страната са под вода след поройните дъждове и наводнения. Хора от различни населени места останаха без домове, които се срутиха...
Добрич. Кметът на Добрич Детелина Николова отправи апел за помощ за Мизия. В него Николова заявява, че Мизия е поредния български град, който преживя...