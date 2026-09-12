Всичко за Бедстващи

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Чапли бедстват по Струма

Чапли бедстват по Струма

Два сигнала за бедстващи чапли са подадени на зеления телефон в РИОСВ Перник през януари, информираха екоинспектори. В радомирското село Прибой, в бли...

22 февруари | 14:16
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Язовири преливат (ОБЗОР)

Язовири преливат (ОБЗОР)

Язовирите в страната тръгнаха да преливат. Река Потока, която през по-голямата част от годината е спокойна и маловодна, потопи град Съединение. Прилив...

09 декември | 21:55
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Спасиха туристи край Пловдив

Спасиха туристи край Пловдив

Пловдив. Група младежи с автомобил с летни гуми са спасени от екип на пожарната в района на хижа Здравец, обясни управителят на хотел „Копривките" Кра...

26 октомври | 16:22
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Пуснаха пътя край Шипка

Пуснаха пътя край Шипка

Казанлък. Проходими са пътищата Шейново-Шипка и Казанлък-Шипка и няма проблеми за преминаващите автомобили. Това каза Галина Стоянова, кмет на община...

26 октомври | 15:54
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