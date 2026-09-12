Започват масови проверки за асансьори
Ревизията е включвала безопасната експлоатация
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Ревизията е включвала безопасната експлоатация
На сладководните води опасността е по-голяма от морето
Сушата изправи на нокти властите в Каталуния
Това се случва след инцидента с детето, което пострада в София
Районната здравна инспекция прави внезапни проверки спазват ли се мерките
Целта е да се защити здравето на хората
Най-големият пътнически кораб в света, Harmony of the seas предстои да заплава скоро в открити води. Корабособственикът Royal Carribean International...
ДНСК започва принудителното премахване на комплекс от открити басейни и кафе-аператив във ваканционно селище "Русалка", съобщиха от Министерството на...
Само преди дни (на 1 май) в Бодрум, Турция, отвори врати хотелът Jumeirah Bodrum Palace. Той претърпя мащабен ремонт и вече разполага със 135 стаи и 5...
София. Здравните инспектори в цялата страна следят за безопасността на водата и за хигиената в откритите басейни чрез масови проверки в сезона на почи...
Русе. В 9 басейна ще намират прохлада през лятото русенци. 8 от градските морета са на територията на дунавския град, а 1 басейн ще отвори врати в Нов...