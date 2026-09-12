Роберто Димитров е големият победител в Bar Masters
Петте издания на формата, организиран от Кока-Кола ХБК България, преведоха над 650 професионални бармани през разнообразни предизвикателства
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Петте издания на формата, организиран от Кока-Кола ХБК България, преведоха над 650 професионални бармани през разнообразни предизвикателства
Проблемът със заплащането вече не е фактор в обслужващия сектор
Всяка четвърта кръчма може да остане затворена
Осигуряват ги за кратко на космически заплати, после ги съкращават
Инициативата е част от амбициозните цели, които водещата френска компания си поставя до 2030 г. в областите устойчивост и социална отговорност
Бармани и кръчмари слагат жълти жилетки, искат ДДС за хотелите да е 5%
По 10 свободни работни места за бармани, сервитьори и камериери е обявило в последния си бюлетин Бюрото по труда в Перник. Набира се персонал за хоте...
Над 700 топбармани от цял свят събира София през 2015 г. България спечели домакинството на най-престижната надпревара в конкуренция с Швейцария, Итали...
Варна. Двукратният световен шампион Васил Колев беше обявен за барман № 1 на България по време на 23-ото издание на националното първенство, което...
Варна. Модата в коктейлите от 20-те години на миналия век се завръща триумфално за предстоящото лято. Домашно приготвеният фреш и напитките, забъркани...