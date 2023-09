Роберто Димитров е големият победител в Bar Masters

Роберто Димитров е големият победител в тазгодишното издание на Bar Masters

Петте издания на формата, организиран от Кока-Кола ХБК България, преведоха над 650 професионални бармани през разнообразни предизвикателства, полезни уебинари и интригуващи обучения

Роберто Димитров извоюва победа в петото издание на емблематичната за барманската общност в България програма, организирана от Кока-Кола ХБК България, Bar Masters. Грандиозният финал на формата се проведе на 26 септември, като тазгодишният носител на титлата „Бар Мастър на България 2023“ се отличи сред конкуренцията с професионалните си умения и преднина от 26 точки в крайното класиране. Със своя авторски коктейл – Robbie’s old fashioned, той спечели гласовете на уважаваното жури, в състав Kevin Kos - основател на „Cocktail time with Kevin Kos“, Isac Melander - глобален бранд посланик на Naked Malt уиски, Fabio Dotti - кафе експерт и бранд посланик на Caffè Vergnano, и Слави Бучков - шеф готвач в Captain Cook Fish and Beef Restaurants. Роберто Димитров премина през серия от предизвикателства, полезни уебинари и интригуващи обучения и се пребори с конкуренция от 150 професионалисти, за да достигне до финалния етап, включващ два оспорвани рунда, в които се съревновава с над 20 участници. Освен престижната титла „Бар Мастър на България 2023“, тазгодишният победител спечели парична награда на стойност 5 000 лева, както и посещение на „Athens Bar Show 2023“ в Атина. Престижното второ и трето място в оспорваното предизвикателство заеха Юлий Радулов и Васил Павлов, с награди съответно от 3 000 лева и 2 000 лева.

Bar Masters обединява професионалистите в бранша за пети път, като до момента в изданията участие са взели над 650 бармани, които в рамките на програмата са преминали през редица предизвикателства и обучения. Тазгодишният формат преведе участниците през интригуващо коктейлно приключение, съчетаващо практически и теоретични обучения, ценни напътствия от професионалния миксолог David Rios, както и от представители на норвежкия коктейлен бар HIMKOK. Програмата включваше още бармански лагер, работилници и мастър класове, част от които се проведоха от многократния световен шампион по Flair – Alexander Shtifanov и от менторите на програмата Bar Academy, както и за първи път – акция за засаждането на дървета на територията на Боровец. И през тази година участниците в Bar Masters имаха възможността да планират собствени pop-up барове, в които приготвиха над 150 авторски коктейла, за да достигнат до финалния оспорван етап, включващ два рунда. В първия рунд, носещ името Coffee Martini, те имаха на разположение 6 минути за направата на 3 коктейла Еспресо Мартини с различни вкусови профили. След него в предизвикателството останаха само 10 участници, които се състезаваха във финалния рунд, в който по традиция трябваше да впечатлят журито със свой авторски коктейл, в рамките на 8 мин.

Успоредно с емблематичната програма Bar Masters, за втора поредна година се проведе и предизвикателството за бармани-любители „Home Masters“. Форматът се организира от Кока-Кола ХБК България, като неговата цел бе да предизвика всички ентусиасти, които имат желание да създават коктейли и да покажат своите умения, но не са имали възможност досега. В приключението и битката за награди се включиха близо 100 любители, които тази година имаха шанса да са сред гостите на финала на Bar Masters, за да почерпят знания и вдъхновение от водещите имена в сферата.

Грандиозният финал на Bar Masters не сложи край на емблематичния ден. След оспорваната надпревара всички желаещи имаха възможността да се насладят на коктейли лично приготвени от двама от членовете на журито - Kevin Kos бе гост барман в Bar Me, а Isac Melander приготвяше вдъхновяващи напитки за клиентите на 5L Speakeasy bar.

Програмата Bar Masters има за цел създаването на ново поколение бармани в България и всяка година надгражда обученията си, които са насочени не само към процеса на създаване на коктейли, но и към създаването на меню, бар мениджмънт, комуникация с крайния потребител и други.

В търсенето на най-добрия Bar Master на България за 2023 г. се включиха и едни от най-популярните марки на Кока-Кола ХБК България - известната като първата газирана безалкохолна напитка в света - Schweppes, официалният уиски партньор на “THE WORLD’S 50 BEST BARS” - марката Naked Malt, безкомпромисното Gentleman Jack уиски, водка Finlandia, марката Brugal - с над 130-годишна история в създаването на ром, премиум джин брандът BULLDOG, най-новият член в семейството на Jägermeister - „MANIFEST“ и италианското кафе с над 140-годишна история – Caffee Vergnano.

