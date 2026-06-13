Кралев: Трябва да се радваме на всеки успех
Министър Красен Кралев представи пред Парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта анализ за участието на родните спортисти на Пъ...
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Министър Красен Кралев представи пред Парламентарната комисия по въпросите на децата, младежта и спорта анализ за участието на родните спортисти на Пъ...
Горе главите, сребърни сме, утешава тима Любо Ганев Тимът във Варна стана агитка пред телевизора Немската прокоба продължава да тегне над националит...
Сестрите Габриела и Стефани Стоеви бяха засипани от поздравления и пожелания, след като спечелиха злато за България в предпоследния ден на Европейскит...
Националният отбор на България по волейбол загуби финала на Европейските игри в Баку от Германия с 1:3 гейма (16:25, 18:25, 31:29, 21:25). Нашите с тр...
Президентът на България Росен Плевнелиев ще присъства на официалното закриване на първите Европейски игри в Баку. Държавният ни глава ще бъде и в Крис...
Българските волейболисти се класираха за финала на Европейските игри в Баку. Двубоят за титлата ще се играе днес. Първоначално обявеният начален час б...
България се класира на финал на първите Европейски игри в Баку след страхотна победа над Полша. Волейболистите ни, превождани от Николай Желязков, над...
Петя Неделчева стигна до полуфинал на сингъл в турнира по бадминтон на Европейските игри в Баку, с което осигури нов медал за България. Роднната звезд...
Програма с българско участие на Игрите в Баку днес: 07,30 Плуване: Диана Петков, Бояна Томова 11,00 Бадминтон, сингъл: П. Неделчева 12,00 Бадминто...
Талантливите сестри Габриела и Стефани Стоеви продължават наказателната си акция в турнира по двойки в бадминтона от първите европейски игри в Баку....
Българска федерация самбо и БОК ще изпратят официална жалба до Изпълкома на Международната федерация във връзка с некоректното и пристрастно съдийство...
Беларусецът Стсиапан Папу спечели златния медал в категория 74кг в самбото на Европейските игри в Баку. Папу победи на финала представителя на дома...
Българският национален отбор по волейбол ще играе срещу Турция на четвъртфиналния сблъсък в Баку в битка за топ 4. Волейболистите на Николай Желязков...
Още двама наши изпуснаха медал на игрите Сребърен и бронзов медал спечелиха самбистите ни вчера на европейските игри в Баку. Калина Стефанова не успя...
Това не беше нашето състезание, съжалиха момичетата Ансамбълът ни в състав Михаела Маевска, Ренета Камберова, Християна Тодорова, Цветелина Стоянова...
Мъжкият ни волейболен тим, който играе на европейските игри в Баку, направи на пух и прах непобедимия до този момент тим на Русия. "Лъвовете" на практ...
Антоанета Бонева грабна сребърен медал на 25 м пистолет на европейските игри в Баку. Шампионка в тази дисциплина стана швейцарката Хайди Дитхелм Гербе...
Програма с българското участие в днешния ден на Игрите в Баку: 07,00 Стрелба, 25 м. жени и 50 м. мъже пистолет, Самуил Донков, Мария Гроздева и Антоа...
Единствено сребърната ни медалистка Елица Янкова се прибра с усмивка от Баку
Програмата на българските състезатели в поредния ден от Европейските игри в Баку. 09,00 Стрелба, 25 м. пистолет жени, кв, Мария Гроздева, Антоанета Б...