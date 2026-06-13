Всичко за Баку 2015

Следете всички новини, анализи и коментари за Баку 2015. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

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Нашите в Баку днес

Нашите в Баку днес

Програма с българско участие на Игрите в Баку днес: 07,30 Плуване: Диана Петков, Бояна Томова 11,00 Бадминтон, сингъл: П. Неделчева  12,00 Бадминто...

26 юни | 6:46
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Нашите на Игите в Баку днес

Нашите на Игите в Баку днес

Програмата на българските състезатели в поредния ден от Европейските игри в Баку. 09,00 Стрелба, 25 м. пистолет жени, кв, Мария Гроздева, Антоанета Б...

19 юни | 5:50
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