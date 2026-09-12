Нови данни за бургаския атентат водят към "Хизбула"
Брюксел. От САЩ са предоставили на България анализ на документите за самоличност на участниците в бургаския атентат. В анализа има допълнителни данни,...
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Брюксел. От САЩ са предоставили на България анализ на документите за самоличност на участниците в бургаския атентат. В анализа има допълнителни данни,...
Решението се отнася за военното крило на организацията
Бургас. "Изключително подготвени са били атентаторите, извършили терористичния акт на 18 юли миналата година в Бургас", каза вицепремиерът и министър...
Вашингтон. С напредък в разследването за атентата в Бургас се похвали вътрешният министър Цветан Цветанов по време на двуседмичната си визита в САЩ. Т...
Мадрид. Испания чака доклада от разследването за атентата в Бургас. Това заявява държавният секретар по външните работи на страната Гонсало де Бенито...